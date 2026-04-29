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Performer Ultimate Sáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8955/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag FC8955/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Malá hubice k vysavači
Štěrbinová hubice
Teleskopická trubice
Malý kartáč
Výstupní filtr
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
Sáček S-bagPrachové sáčky do vysavačů
HEPA12 filter pro vysavače
HEPA13 filter pro vysavače
PerformerSada filtrů pro vysavače
Mini turbokartáč
Trojitý vstupní filtr
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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