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Performer Silent Sáčkový vysavač

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Performer SilentSáčkový vysavač

FC8781/09

Performer Silent Sáčkový vysavač

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Návody a dokumentace

Eco passport Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF soubor, 413.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8781/09 - English (US)

  • PDF soubor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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