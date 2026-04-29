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Performer Silent Sáčkový vysavač
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FC8781/09
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Eco passport Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8781/09 - English (US)
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Malá hubice k vysavači
Štěrbinová hubice
Náhradní kartáč pro integrované kartáče
PerformerProTeleskopická trubice
Performer Silent 7000 SeriesFILTR ALLERGY PLUS
Hubice TriActive Pro
Hadice s rukojetí
Hubice na tvrdé podlahy
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
Sáček S-bagPrachové sáčky do vysavačů
HEPA12 filter pro vysavače
HEPA13 filter pro vysavače
PerformerSada filtrů pro vysavače
Mini turbokartáč
Trojitý vstupní filtr
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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