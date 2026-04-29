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PowerPro Active Bezsáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8645/91
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8645/91 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Vnitřní filtr
Štěrbinová hubice
Hadice
Motorový filtr EPA10
Motorový vstupní filtr (pěnový)
Mikrofiltr Mistral
Sada filtrů pro vysavače PowerPro Active a Compact
Teleskopická trubice
Univerzální adaptér
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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