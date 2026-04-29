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Performer Active Sáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8593/91
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User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Výstupní filtr
Držák prachového sáčku
Trubicová svorka
Štěrbinová hubice
Hubice na tvrdé podlahy
Hadice + Rukojeť Basic
Teleskopická trubice
Hubice TriActive
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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