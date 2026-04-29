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PowerLife Sáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8452/01
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Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
Vše (5)
Kdy mám vyměnit filtr vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
PowerLifeOchranný filtr motoru
PowerLifeVýstupní filtr
Sáček na opakované použití k vysavači CompactGo
Univerzální adaptér
PowerLifeHubice na všechny podlahy
Malá hubice k vysavači
Štěrbinová hubice
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
Teleskopická trubice
Mini turbokartáč
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
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