VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Performer Compact Sáčkový vysavač

Ukončeno

Podpora

Performer CompactSáčkový vysavač

FC8379/09

Performer Compact Sáčkový vysavač

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)

  • PDF soubor, 187.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)

  • PDF soubor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme