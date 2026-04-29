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Performer Compact Sáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8379/09
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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Držák prachového sáčku
Turbo kartáč
Sada filtrů
Náhradní sada pro sáček 3000-XD30xx
Výstupní HEPA filtr
Štěrbinová hubice
Hubice TriActive
Teleskopická trubice
Hubice na tvrdé podlahy
Hadice s funkcí Cbend a aktivním zámkem
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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