Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vysavače a mopy
Všechny řady
2000 Series Sáčkový vysavač
Ukončeno
Podpora
FC8245/09
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Držák prachového sáčku
Turbo kartáč
Výstupní filtr
Náhradní sada pro Bag PowerGo – FC82x
Sada filtrů
Kompletní hadice
Teleskopická trubice
Víceúčelová hubice
2 v 1 měkký kartáč / nástavec pro štěrbiny
Vstupní filtr
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme