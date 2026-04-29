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Ukončeno
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FC8230/01
Ukončeno
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Zažijte volnost pohybu s vysavačem Philips Smallstar. Mimořádně kompaktní a lehký vysavač se vyznačuje snadnou manipulací a kombinací vysokého výkonu s HEPA filtrací, může tak poskytnout skvělé výsledky čištění!
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Kdy mám vyměnit filtr vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?