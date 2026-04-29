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Performer Sada filtrů pro vysavače
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FC8060/01
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Originální počáteční sada pro vysavače Philips. Sada obsahuje 4 prachové sáčky a k tomu filtr motoru a výstupní filtr, které je třeba vyměnit jednou ročně.