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FC8043/02
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User Manual Philips
Hubice Turbo kartáč Philips FC8043/02 umožňuje důkladné čištění koberců, stejně jako rychlé odstranění chlupů a chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější čištění.