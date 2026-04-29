VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Hubice pro vysavače

Ukončeno

Podpora

Hubice pro vysavače

FC8043/01

Hubice pro vysavače

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

User Manual Philips

  • PDF soubor, 3.1 MB
  • 13 March 2024

Hubice Turbo kartáč umožňuje důkladné čištění koberců, stejně jako rychlé odstranění chlupů a chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější čištění koberců.

  • PDF soubor
  • 4 June 2024