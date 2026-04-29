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HEPA12 filter pro vysavače
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FC8031/00
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Filtr Philips EPA12 pro váš vysavač zachytí 99,5 % nejjemnějšího prachu a zajistí vám bezprašné prostředí. Optimálního výkonu dosáhnete každoroční výměnou filtru.