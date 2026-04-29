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HEPA12 filter pro vysavače

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HEPA12 filter pro vysavače

FC8031/00

HEPA12 filter pro vysavače

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Návody a dokumentace

Filtr Philips EPA12 pro váš vysavač zachytí 99,5 % nejjemnějšího prachu a zajistí vám bezprašné prostředí. Optimálního výkonu dosáhnete každoroční výměnou filtru.

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  • 25 July 2025