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Sáček S-Bag Prachové sáčky do vysavačů

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Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů

FC8022/04

Sáček S-Bag Prachové sáčky do vysavačů

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Návody a dokumentace

s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností Philips a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Při nákupu náhradních sáčků hledejte logo s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může způsobit poškození vysavače.

  • PDF soubor
  • 4 June 2026