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s-bag Sáčky do vysavačů
Ukončeno
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FC8022/03
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s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností Philips a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Při nákupu náhradních sáčků hledejte logo s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může způsobit poškození vysavače.