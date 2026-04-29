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SpeedPro Max Aqua Bezdrátový tyčový vysavač
Ukončeno
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FC6902/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Vše (3)
Mohu do nádržky vysavače Stick Vacuum přidat čistič podlah/teplou vodu?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Integrovaný kartáč
Sada držáků na zeď
Auto sada pro bezdrátové vysavače
Trubice Philips SpeedPro Max
Sada nádob 25 V pro přenosné zařízení
Příslušenství k mopování
Hubice vysavače
Adaptér 18V AC
Sada kartáčů k hubici
Filtr
Sada nádob
Víko nádoby na prach
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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