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SpeedPro Max Tyčový vysavač
Ukončeno
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FC6823/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Vše (4)
Jak mohu vyměnit baterie vysavače SpeedPro (Max) Stick?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Integrovaný kartáč
Sada držáků na zeď
SpeedPro MaxPowerCyclone
Auto sada pro bezdrátové vysavače
Sada nádob 25 V pro přenosné zařízení
Adaptér 25,2V
Sada kartáčů k hubici
Hadice
Sací hubice otočná o 360 °
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