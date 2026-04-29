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MiniVac Ruční vysavač

Ukončeno

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MiniVacRuční vysavač

FC6148/01

MiniVac Ruční vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6148/01 - English (US)

  • PDF soubor, 957.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF soubor, 3.9 MB
  • 13 March 2026

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