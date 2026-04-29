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MiniVac Ruční vysavač

Ukončeno

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MiniVacRuční vysavač

FC6146/01

MiniVac Ruční vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 633.8 kB
  • 13 March 2024

User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF soubor, 971.3 kB
  • 13 March 2024

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