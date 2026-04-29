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MiniVac Ruční vysavač
Ukončeno
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FC6141/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6141/01 - English (US)
User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Vnitřní filtr
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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