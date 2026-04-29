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Ukončeno
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FC6093
Ukončeno
User Manual Philips Handheld vacuum cleaner
Vysavač MiniVac 12 V FC6093/01 do auta společnosti Philips je první, který je vybaven filtrem HEPA zachycujícím i nejjemnější prachové částice. Jedná se o ideální kombinaci do auta a do domácnosti. Díky zástrčce do auta získáte delší dobu pro vysávání v autě a baterie poskytuje svobodu bezdrátového provedení v domácnosti.