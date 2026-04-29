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PowerPro Příslušenství pro tyčový vysavač

Ukončeno

Podpora

PowerProPříslušenství pro tyčový vysavač

FC6077/01

PowerPro Příslušenství pro tyčový vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Kompletní sada příslušenství s nástavcem na odstranění zvířecích chlupů, náhradním filtrem a náhradním kartáčem.

  • PDF soubor
  • 28 May 2026