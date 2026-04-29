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Příslušenství k vysavačům a mopům
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PowerPro Příslušenství pro tyčový vysavač
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FC6075/01
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Kompletní sada příslušenství obsahující Mini turbokartáč, dlouhý štěrbinový nástavec, měkký kartáč a prodlužovací hadici, vám pomůže s čištěním vašeho automobilu.