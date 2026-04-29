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Jewel Držák prachového sáčku
Ukončeno
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FC6029
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Ztratil se vám nebo rozbil aktuální držák na prachový sáček? Tuto součástku vysavače Philips, která je nezbytná k jeho fungování, lze snadno vyměnit.