      Café Aromis 8000 Series Plně automatický kávovar Philips

      EP8757/20

      Chuť jako z kavárny v pohodlí domova

      Vychutnejte si doma kávu jako z kavárny s Philips Café Aromis. Připravte si více než 50 nápojů, od espresa po studené nápoje, z většího množství zrn* pro chuť jako z kavárny. S LatteGo Pro připravíte sametově jemnou horkou nebo studenou pěnu a vyčistíte ho během 10 sekund pod tekoucí vodou.

      Café Aromis 8000 Series
      Café Aromis 8000 Series

      Plně automatický kávovar Philips

      Chuť jako z kavárny v pohodlí domova

      Intenzita, kterou milujete, od espresa po studené nápoje

      • Výsledky jako z kavárny díky technologii BrewExtract
      • Sametová mléčná pěna s LatteGo Pro
      • Více než 50 teplých a studených nápojů pro každou náladu
      • Jednoduchý úklid
      • Snadno použitelný intuitivní displej
      Více zrn, více chuti

      Více zrn, více chuti

      Tajemství intenzity jako z kavárny? Naše technologie BrewExtract dávkuje a lisuje více zrn* do každého šálku, aby váš kávovar vytvořil nezaměnitelnou chuť jako z kavárny. Chcete, aby byla přesně podle vaší chuti? Upravte si intenzitu pomocí jedné ze 7 úrovní.

      Sametová mléčná pěna pro všechny vaše oblíbené nápoje z kavárny

      Sametová mléčná pěna pro všechny vaše oblíbené nápoje z kavárny

      Výsledky jako z kavárny znamenají také sametovou mléčnou pěnu, teplou i studenou. A právě tady přichází na řadu LatteGo Pro. Od cappuccina po ledové latte, náš systém na mléko poskytuje výsledky jako z kavárny, a to jak s mléčnými, tak rostlinnými nápoji. Je vhodný do myčky a díky provedení bez trubiček ho vyčistíte během 10 sekund pod tekoucí vodou. Zažijte pěnu nové generace s LatteGo Pro: inovativním napěňovačem mléka v našich kávovarech.

      Více než 50 teplých a studených nápojů pro každou náladu

      Více než 50 teplých a studených nápojů pro každou náladu

      Objevte více než 50 receptů na horkou a studenou kávu, od bohatého espresa po osvěžující studené nápoje. Tento kávovar na přípravu horké a ledové kávy je ideálním řešením pro rodiny a milovníky kávy, kteří touží po rozmanitosti jako v kavárně i doma.

      Maximální požitek s minimálním čištěním

      Maximální požitek s minimálním čištěním

      Vyčistěte LatteGo Pro během 10 sekund opláchnutím pod tekoucí vodou nebo ho dejte do myčky. Spařovací jednotku lze umýt pod kohoutkem. Až bude na čase spustit čisticí program, jako je odstranění vodního kamene, přístroj vás jím provede.

      Vaše oblíbená káva pouhým stisknutím tlačítka

      Vaše oblíbená káva pouhým stisknutím tlačítka

      Intuitivní dotykový displej TFT 4,3" zajišťuje snadnou přípravu kávy jedním stisknutím tlačítka a personalizovanými uživatelskými profily. Díky jednoduchému ovládání si každý člen domácnosti může vychutnat prémiovou kávu v pohodlí domova.

      Váš domácí barista

      Váš domácí barista

      Seznamte se se svým barista asistentem, pomocníkem, který se snaží vylepšovat vaši kávu každý den. Můžete jej používat na svém přístroji nebo v aplikaci HomeID. Napište mu, jaká zrna používáte, a on automaticky upraví nastavení přípravy, abyste ze zrn dostali to nejlepší. S barista asistentem můžete upravit sílu, objem nebo teplotu podle své chuti – i při přípravě na dálku. Je vždy k dispozici, takže každý šálek chutná, jako by kávu u vás v kuchyni připravil opravdový barista.

      Autentická chuť studené kávy

      Autentická chuť studené kávy

      Vychutnejte si osvěžující studený nápoj stisknutím tlačítka – vyvážený a jemný, připravený na požádání.

      O 40 % tišší s technologií SilentBrew**

      O 40 % tišší s technologií SilentBrew**

      Naše patentovaná technologie SilentBrew snižuje hlučnost přístroje, takže si můžete vychutnat jednoduché potěšení z přípravy kávy. Díky hlukotěsným řešením a tichému mletí jsou naše kávovary o 40 % tišší než předchozí modely a mají certifikaci Quiet Mark.

      Aromatická káva z čerstvých kávových zrn

      Aromatická káva z čerstvých kávových zrn

      Káva jako z kavárny začíná čerstvě namletými zrny. Přidejte svá oblíbená kávová zrna, vyberte kávu a nechte integrovaný mlýnek uvolnit neodolatelnou vůni a chuť. Jemnost mletí můžete doladit pomocí jednoho z 12 nastavení, od jemného po hrubé.

      Ještě silnější chuť díky funkci Extra shot

      Ještě silnější chuť díky funkci Extra shot

      Vychutnejte si plnější chuť a silnější kávu bez hořkosti pomocí funkce Extra shot. Můžete ji přidat k libovolnému receptu na přípravu kávy, kromě receptů obsahujících funkci mleté kávy.

      Ušetřete za spotřebu vody a energie s režimem Eco

      Ušetřete za spotřebu vody a energie s režimem Eco

      Použitím režimu Eco můžete snížit spotřebu vody a energie, aniž by se tím snížila kvalita připravované kávy. Naše modely Philips Café Aromis vám umožňují ztlumit hlavní světlo a světlo u šálků dříve než ve výchozím nastavení. Zároveň spotřebujete méně vody při oplachování a můžete rychleji přepnout do pohotovostního režimu nebo ztlumit jas.

      Až 5 000 šálků*** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

      Až 5 000 šálků*** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

      Pomocí filtru AquaClean můžete připravit až 5000 šálků, aniž byste museli odstraňovat vodní kámen. Filtr čistí vodu ještě před samotnou přípravou, aby vaše káva měla lepší chuť.

      Připravujte kávu na dálku a získejte tipy s aplikací HomeID

      Připravujte kávu na dálku a získejte tipy s aplikací HomeID

      Získejte rady ohledně kávy, recepty a pomoc přímo prostřednictvím aplikace HomeID – vašeho digitálního baristy, který vás provede každým krokem.

      Jeho design zkrášlí váš domov

      Jeho design zkrášlí váš domov

      Kávovar Philips Café Aromis s mlýnkem a napěňovačem připraví nejen lahodnou kávu, ale také zkrášlí vaši kuchyň. Elegantní povrch, jemné křivky a intuitivní displej dodávají vašemu domovu elegantní evropský nádech.

      Více šálků, méně doplňování

      Více šálků, méně doplňování

      Díky velké nádržce na vodu o objemu 1,9 l můžete připravit více kvalitní kávy a méně doplňovat vodu. To znamená šálek za šálkem pro celou rodinu nebo když máte návštěvu.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Zdroj kávy
        Čerstvá kávová zrna
        Zapojení uživatele
        Dotykem tlačítka
        Předprogramované nápoje
        54
        Počet porcí
        2
        Tlak
        15 barů
        Vestavěný mlýnek
        Ano
        Nastavení mlýnku
        12
        Kapacita nádoby na kávová zrna
        275 g
        Napěnění mléka
        Ano
        Příprava s mlékem
        LatteGo Pro
        Nádoba na mléko
        0,25 l
        Kapacita nádržky na vodu
        1,9 l
        Profily
        8
        Primární materiál
        Plast
        Sekundární materiál
        Kov
        Technologie
        Technologie BrewExtract, nastavení množství zrn, rychlý start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Rozhraní
        Intuitivní dotykový displej TFT 4,3''
        Záruka
        2 roky
        Možnosti připojení
        Ano
        Části lze mýt v myčce
        Ano

      • Technické údaje

        Hodnocení energetické účinnosti
        Třída A
        Napájení
        1 500 W
        Napětí
        230 V
        Frekvence
        50 Hz
        Počet v balení
        1

      • Bezpečnostní vybavení

        Časovač automatického vypnutí
        Ano
        Bezpečnostní certifikace
        Ano

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        452 mm
        Šířka výrobku
        251 mm
        Výška výrobku
        389 mm
        Hmotnost výrobku
        9,3 kg
        Délka balení
        493 mm
        Šířka balení
        289 mm
        Výška balení
        473 mm
        Hmotnost balení
        10–12,3 kg

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 1
        LatteGo Pro Hot
        Dodávané příslušenství 2
        LatteGo Pro Cold
        Dodávané příslušenství 3
        Filtr AquaClean
        Dodávané příslušenství 4
        Odměrka
        Dodávané příslušenství 5
        Testovací proužek na tvrdost vody
        Související příslušenství 1
        Tablety do odstraňovače kávového oleje
        Související příslušenství 2
        Odvápňovací přípravek pro kávovary

      • Odolnost

        Uživatelská příručka
        >75 % recyklovaného papíru
        Balení
        >95 % recyklovaných materiálů

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Rumunsko

      • Energetická účinnost

        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        0,2 W
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
        0,4 W
        Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
        15 min
        Čas do automatického vypnutí
        není k dispozici
        Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu se sítí
        15 min
        Norma pro měření
        EN 50564:2011

      • * Ve srovnání se všemi ostatními automatickými kávovary Philips
      • ** V porovnání s předchozími kávovary Philips
      • *** Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění

