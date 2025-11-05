Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
EP8757/20
Chuť jako z kavárny v pohodlí domova
Vychutnejte si doma kávu jako z kavárny s Philips Café Aromis. Připravte si více než 50 nápojů, od espresa po studené nápoje, z většího množství zrn* pro chuť jako z kavárny. S LatteGo Pro připravíte sametově jemnou horkou nebo studenou pěnu a vyčistíte ho během 10 sekund pod tekoucí vodou.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Plně automatický kávovar Philips
celkem
recurring payment
Tajemství intenzity jako z kavárny? Naše technologie BrewExtract dávkuje a lisuje více zrn* do každého šálku, aby váš kávovar vytvořil nezaměnitelnou chuť jako z kavárny. Chcete, aby byla přesně podle vaší chuti? Upravte si intenzitu pomocí jedné ze 7 úrovní.
Výsledky jako z kavárny znamenají také sametovou mléčnou pěnu, teplou i studenou. A právě tady přichází na řadu LatteGo Pro. Od cappuccina po ledové latte, náš systém na mléko poskytuje výsledky jako z kavárny, a to jak s mléčnými, tak rostlinnými nápoji. Je vhodný do myčky a díky provedení bez trubiček ho vyčistíte během 10 sekund pod tekoucí vodou. Zažijte pěnu nové generace s LatteGo Pro: inovativním napěňovačem mléka v našich kávovarech.
Objevte více než 50 receptů na horkou a studenou kávu, od bohatého espresa po osvěžující studené nápoje. Tento kávovar na přípravu horké a ledové kávy je ideálním řešením pro rodiny a milovníky kávy, kteří touží po rozmanitosti jako v kavárně i doma.
Vyčistěte LatteGo Pro během 10 sekund opláchnutím pod tekoucí vodou nebo ho dejte do myčky. Spařovací jednotku lze umýt pod kohoutkem. Až bude na čase spustit čisticí program, jako je odstranění vodního kamene, přístroj vás jím provede.
Intuitivní dotykový displej TFT 4,3" zajišťuje snadnou přípravu kávy jedním stisknutím tlačítka a personalizovanými uživatelskými profily. Díky jednoduchému ovládání si každý člen domácnosti může vychutnat prémiovou kávu v pohodlí domova.
Seznamte se se svým barista asistentem, pomocníkem, který se snaží vylepšovat vaši kávu každý den. Můžete jej používat na svém přístroji nebo v aplikaci HomeID. Napište mu, jaká zrna používáte, a on automaticky upraví nastavení přípravy, abyste ze zrn dostali to nejlepší. S barista asistentem můžete upravit sílu, objem nebo teplotu podle své chuti – i při přípravě na dálku. Je vždy k dispozici, takže každý šálek chutná, jako by kávu u vás v kuchyni připravil opravdový barista.
Vychutnejte si osvěžující studený nápoj stisknutím tlačítka – vyvážený a jemný, připravený na požádání.
Naše patentovaná technologie SilentBrew snižuje hlučnost přístroje, takže si můžete vychutnat jednoduché potěšení z přípravy kávy. Díky hlukotěsným řešením a tichému mletí jsou naše kávovary o 40 % tišší než předchozí modely a mají certifikaci Quiet Mark.
Káva jako z kavárny začíná čerstvě namletými zrny. Přidejte svá oblíbená kávová zrna, vyberte kávu a nechte integrovaný mlýnek uvolnit neodolatelnou vůni a chuť. Jemnost mletí můžete doladit pomocí jednoho z 12 nastavení, od jemného po hrubé.
Vychutnejte si plnější chuť a silnější kávu bez hořkosti pomocí funkce Extra shot. Můžete ji přidat k libovolnému receptu na přípravu kávy, kromě receptů obsahujících funkci mleté kávy.
Použitím režimu Eco můžete snížit spotřebu vody a energie, aniž by se tím snížila kvalita připravované kávy. Naše modely Philips Café Aromis vám umožňují ztlumit hlavní světlo a světlo u šálků dříve než ve výchozím nastavení. Zároveň spotřebujete méně vody při oplachování a můžete rychleji přepnout do pohotovostního režimu nebo ztlumit jas.
Pomocí filtru AquaClean můžete připravit až 5000 šálků, aniž byste museli odstraňovat vodní kámen. Filtr čistí vodu ještě před samotnou přípravou, aby vaše káva měla lepší chuť.
Získejte rady ohledně kávy, recepty a pomoc přímo prostřednictvím aplikace HomeID – vašeho digitálního baristy, který vás provede každým krokem.
Kávovar Philips Café Aromis s mlýnkem a napěňovačem připraví nejen lahodnou kávu, ale také zkrášlí vaši kuchyň. Elegantní povrch, jemné křivky a intuitivní displej dodávají vašemu domovu elegantní evropský nádech.
Díky velké nádržce na vodu o objemu 1,9 l můžete připravit více kvalitní kávy a méně doplňovat vodu. To znamená šálek za šálkem pro celou rodinu nebo když máte návštěvu.
Obecné specifikace
Technické údaje
Bezpečnostní vybavení
Hmotnost a rozměry
Kompatibilita
Odolnost
Země původu
Energetická účinnost
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.