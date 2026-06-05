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Philips Series 5400 LatteGo Plně automatické kávovary
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EP5441/50
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (5)
Můžu ve svém kávovaru Philips používat jiný filtr?
�i�t�n� a��dr�ba k�vovaru Philips
Postup promazávání spařovací jednotky kávovaru Philips
Jak používat tablety pro odstranění kávového oleje Philips?
Jak odstranit vodní kámen z kávovaru Philips
Mléčný systém LatteGo
Víko přihrádky na mletou kávu
Plně automatický kávovarNádržka na vodu
Plně automatický kávovarNádobka na odkapávání
Plně automatický kávovarPřední panel přihrádky na zpracovanou mletou kávu
Víko násypky na kávová zrna
Plně automatický kávovarPřihrádka na mletou kávu
Plně automatický kávovarOdměrka na kávu
Plně automatický kávovarKovový kryt nádobky na odkapávání
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Kávovar Philips netěsní
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