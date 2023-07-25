3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
4 nápoje
Klasický napěňovač mléka
Leskle černá
Dotykový displej
Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě!
Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.
Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.
Porozumět recenzím produktů
4.7
z 5
114
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
JanaElisabeth
25/07/2023
Česká republika
Součást promoakce
Kávovar je jednoduchý na ovládání
Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.
Výhody
plně automatický, jednoduché ovládání
Nevýhody
snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pavouček
15/07/2023
Česká republika
Součást promoakce
Kávovar má hodně funkcí.
Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Hamall
10/05/2022
Česká republika
Kávovar
S kávovarem jsem spokojen.Jednoduchá příprava kávy,capucína a laté.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Při teplotě 70–82 °C
není součástí balení