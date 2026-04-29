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Káva
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Philips Series 2200 LatteGo Plně automatické kávovary
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EP2230/10
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EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Víko přihrádky na mletou kávu
Plně automatický kávovarSpařovací jednotka
Mléčný systém LatteGo
Plně automatický kávovarNádobka na odkapávání
Přední panel přihrádky na zpracovanou mletou kávu
Víko násypky na kávová zrna
Plně automatický kávovarPřihrádka na mletou kávu
Černý kryt nádobky na odkapávání
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Výstražná kontrolka na mém kávovaru Philips se nezhasíná
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