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5000 Series Parní žehlička

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5000 SeriesParní žehlička

DST5040/80

5000 Series Parní žehlička

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity

  • PDF soubor, 633.4 kB
  • 24 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN

  • PDF soubor, 844.4 kB
  • 13 March 2026

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