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Žehlení
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5000 Series Parní žehlička
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DST5040/80
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EU Declaration of Conformity
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“
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