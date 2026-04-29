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3000 Series Parní žehlička
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DST3041/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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