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3000 Series Parní žehlička

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3000 SeriesParní žehlička

DST3010/30

3000 Series Parní žehlička

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Návody a dokumentace

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor, 9.4 MB
  • 13 March 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 155.7 kB
  • 13 March 2026

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