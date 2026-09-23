VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Kabel USB-C s konektorem Lightning

DLC5204L/00

Prémiový kabel USB-C na Lightning s opletením

Tento kabel USB-C na Lightning budete potřebovat k tomu, abyste pro svůj iPhone a iPad získali maximální napájení z nabíječky podporující PD. Prémiový kabel je dlouhý 1,2 metru pro větší flexibilitu.

Zobrazit všechny výhody

Prémiový kabel USB-C na Lightning s opletením

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 metru

  • Černý splétaný kabel

  • Dodávání energie

Kabel testovaný na více než 10 000 cyklů namáhání

Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu