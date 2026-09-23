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Ukončeno
DLC5203U/00
Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro
Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta s konektorem microUSB.
Synchronizace a nabíjení
1 metr
Černý splétaný kabel
Do nabíjecího kabelu byl pro jeho zpevnění přidán Kevlar
Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
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