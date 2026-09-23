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Ukončeno
DCM3100/12
Relaxujte u skvělé hudby
Užívejte si hudbu v čisté kvalitě na mikrosystému Philips Classic. Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone a ochutnejte bohaté zážitky z přehrávání prostřednictvím MP3-CD, MP3 Link a USB Direct.
Dok pro iPod/iPhone
60 W
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
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