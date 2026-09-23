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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

DCM3100/12

Relaxujte u skvělé hudby

Užívejte si hudbu v čisté kvalitě na mikrosystému Philips Classic. Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone a ochutnejte bohaté zážitky z přehrávání prostřednictvím MP3-CD, MP3 Link a USB Direct.

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Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby

  • Dok pro iPod/iPhone

  • 60 W

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu