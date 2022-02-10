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Ukončeno
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Nechte přenosný přehrávač hudby hrát i doma. Hudební mikrosystém Philips DCM2060/12 je vybaven dokem pro iPod/iPhone/iPad a připojením USB Direct pro přenosná zařízení. Systém vypadá úžasně, ať je umístěný na nábytku nebo připevněný na zdi.
Dok pro iPod/iPhone/iPad
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Luboš16
10/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Výhody
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Nevýhody
Už je zastaralý
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum použití 2020-02-10
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum použití 2020-02-10
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2060 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2060 Mikrowieża