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Ukončeno

dokovací zábavní systém

DCB352/10

Posedlost zvukem

Osvoboďte hudbu v iPodu/iPhonu/iPadu a vychutnejte si ji v dokovacím zábavním systému Philips DCB352. Úhledný systém se stylovým designem zahrnujícím moderní metalický povrch nabízí DAB+ a 30 W výkonu RMS pro skutečně dynamický zvuk.

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Stylová dokovací stanice

Posedlost zvukem

  • Dok pro iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Technické specifikace

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