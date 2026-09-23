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Ukončeno

Dokovací zábavní systém

DC910/12

Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem

Vychutnejte si svá videa tím pravým způsobem - jednoduše otočte přehrávač iPod umístěný v dokovacím systému zábavy DC910 společnosti Philips z pozice na výšku do pozice na šířku. Reproduktory wOOx navíc dodají veškeré vaší hudbě z libovolného zdroje hluboké a silné basy!

Zobrazit všechny výhody

s reproduktory wOOx

Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem

  • Otočný dock

  • USB a sloty pro kartu SD

Duální reproduktory wOOx pro vylepšený poslech basů

Duální reproduktory wOOx pro vylepšený poslech basů

Technologie wOOx vytváří dokonalou reprodukci basových tónů zachycením a vylepšením tónů s nízkým kmitočtem. Výsledkem jsou mnohem dokonalejší basy a celkový zvukový vjem.

Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Umístěte své zařízení iPod touch do polohy na výšku nebo na šířku

Umístěte své zařízení iPod touch do polohy na výšku nebo na šířku

Akcelerometr v zařízení iPod touch automaticky mění způsob zobrazení obsahu. Jestliže otáčíte na zařízení iPod touch od zobrazení na výšku k zobrazení na šířku a naopak, obsah displeje se vypne. Tento integrovaný dock pro zařízení iPod na systému Philips je zvláště navržen tak, aby byl vhodný pro tuto funkci - můžete změnit orientaci docku, takže můžete na obrazovce zařízení iPod touch běžně zobrazit displej, fotografii nebo videoklip v jeho správném poměru stran.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu