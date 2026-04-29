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5000 Series Keramický ohřívač Smart Tower
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CX5120/11
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Teplota ohřívače Philips se liší od teploty na jiných teploměrech
Co znamenají chybové kódy na mém ohřívači Philips?
Můj ohřívač Philips přestal neočekávaně fungovat
Můj ohřívač Philips po zapojení do zásuvky nefunguje