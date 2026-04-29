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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi a plynulou rotací pro individuální pohodlí. Tento stolní ventilátor je vyroben z kvalitních materiálů s elegantním moderním designem a nabízí dlouhodobou odolnost a stylový výkon – dokonalý pro jakýkoliv prostor.
Ventilátor Philips je příliš hlučný
Přední mřížka ventilátoru Philips je zanesená
Ventilátor Philips vydává zvláštní zápach
Věžový ventilátor Philips nejde zapnout/vypnout
Proudění vzduchu z věžového ventilátoru Philips je slabé
Ventilátor Philips během oscilace vydává neobvyklý zvuk
Věžový ventilátor Philips se sám vypíná
Základna věžového ventilátoru Philips je nestabilní nebo vibruje