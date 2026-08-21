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Navržen pro ticho. Vyroben pro výkon.
Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi a plynulou rotací pro individuální pohodlí. Tento stolní ventilátor je vyroben z kvalitních materiálů s elegantním moderním designem a nabízí dlouhodobou odolnost a stylový výkon – dokonalý pro jakýkoliv prostor.
Silný proud vzduchu až 2000 m³/h
Tiché chlazení při 35 dB(A) (1)
3 rychlosti pro individuální pohodlí
Automatická rotace a naklápění
Průměr hlavy 35 cm
S chladicí kapacitou až 2000 m³/h a 5 lopatkami tento ventilátor poskytuje intenzivní proudění vzduchu, které odstraňuje stojatý vzduch a naplňuje váš prostor osvěžujícím vzduchem pro celodenní pohodlí.
Při tichém provozu pouhých 35 dB(A) (1) – srovnatelném s klidnou ložnicí v noci – poskytuje tento ventilátor výkonné chlazení a zároveň zachovává klidné, nerušené prostředí, ideální pro spánek, práci nebo čtení.
Zažijte osvěžující proudění vzduchu, které dosahuje až do vzdálenosti 30 m, zajišťující příjemný vánek v celé místnosti. Ať jste blízko nebo daleko, užijte si konzistentní chlazení kdekoli se nacházíte.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Hladina hluku při nejnižší rychlosti.