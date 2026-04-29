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Funkce Cappuccinatore

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Funkce Cappuccinatore

CRP993

Funkce Cappuccinatore

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Návody a dokumentace

Máte rádi dobré cappuccino nebo latte macchiato? Toto černé příslušenství cappuccinatore nebo napěňovač mléka vykouzlí lahodnou mléčnou pěnu. Hodí se pro různé kávovary.

  • PDF soubor
  • 22 August 2024

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