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Klíč pro nastavení mletí

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Klíč pro nastavení mletí

CRP964

Klíč pro nastavení mletí

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Návody a dokumentace

Pomocí klíče pro nastavení mletí můžete upravit nastavení mlýnku a získat tak kávu, která je dokonale přizpůsobena vaší chuti!

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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