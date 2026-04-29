Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Klíč pro nastavení mletí
Podpora
CRP964
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Pomocí klíče pro nastavení mletí můžete upravit nastavení mlýnku a získat tak kávu, která je dokonale přizpůsobena vaší chuti!
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme