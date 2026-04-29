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Káva
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Konvice na kávu
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CRP728
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Konvice na kávu připravenou v kávovaru. Zachová chuť i správnou teplotu kávy. Kompatibilní s kávovarem Philips Grind & Brew.
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