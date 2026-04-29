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Stálý filtr na kávu
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CRP727
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Tento opakovaně použitelný kávový filtr eliminuje potřebu papírových kávových filtrů a hodí se do jakéhokoli kávovaru využívajícího kávové filtry o velikosti 1 x 4
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