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Čisticí kartáček
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CRP725
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Tento kartáč vám pomůže s péčí o kávovar, když provádíte pravidelné čištění nebo přecházíte na jinou směs kávových zrn. Kartáč umožňuje dostat se k těm nejmenším bodům a štěrbinám na násypce mlýnku!
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