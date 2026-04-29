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Čisticí kartáček

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Čisticí kartáček

CRP725

Čisticí kartáček

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Návody a dokumentace

Tento kartáč vám pomůže s péčí o kávovar, když provádíte pravidelné čištění nebo přecházíte na jinou směs kávových zrn. Kartáč umožňuje dostat se k těm nejmenším bodům a štěrbinám na násypce mlýnku!

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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