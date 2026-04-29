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CRP433
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Toto víko kryje konvici na kávu kávovaru. Udržuje vaši kávu horkou a zaručuje snadné nalití. Je kompatibilní s termokonvicí na kávu Café Gaia.
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