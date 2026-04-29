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Držák filtru

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Držák filtru

CP9949

Držák filtru

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Návody a dokumentace

Držák filtru podporuje velikost 1x4 papírového nebo permanentního filtru kávovaru Grind & Brew. Lze snadno vyjmout a ještě snadněji čistit.

  • PDF soubor
  • 23 September 2025

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