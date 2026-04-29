Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Držák filtru
Podpora
CP9949
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Držák filtru podporuje velikost 1x4 papírového nebo permanentního filtru kávovaru Grind & Brew. Lze snadno vyjmout a ještě snadněji čistit.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme