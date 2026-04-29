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Konvice na kávu

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Konvice na kávu

CP9948/01

Konvice na kávu

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Návody a dokumentace

Tato konvice se naplní kávou připravenou ve vašem kávovaru. Zaručí zachování chuti i správné teploty kávy. Kompatibilní s řadou Philips Grind & Brew.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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