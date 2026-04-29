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Držák filtru
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CP9938
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Držák filtru podporuje velikost 1 x 4 papírového nebo permanentního filtru kávovaru Daily Collection. Lze snadno vyjmout a ještě snadněji čistit.
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