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Víko+šlehač
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CP9934/01
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Toto víko pokrývá napěňovač mléka a šlehač vytváří dokonalou tuhost pěny a jemnou mléčnou pěnu. Víko i šlehač lze mýt v myčce pro snadné čištění. Kompatibilní s přístrojem SENSEO® Milk Twister.
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