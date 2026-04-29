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Víko+šlehač

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Víko+šlehač

CP9934/01

Víko+šlehač

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Návody a dokumentace

Toto víko pokrývá napěňovač mléka a šlehač vytváří dokonalou tuhost pěny a jemnou mléčnou pěnu. Víko i šlehač lze mýt v myčce pro snadné čištění. Kompatibilní s přístrojem SENSEO® Milk Twister.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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