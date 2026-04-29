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CP9364/01
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Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 75 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.
Viva CollectionOdšťavňovač