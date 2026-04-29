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Řada Viva Víko odšťavňovače

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Řada VivaVíko odšťavňovače

CP9364/01

Řada Viva Víko odšťavňovače

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Návody a dokumentace

Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 75 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

Příslušenství a náhradní díly